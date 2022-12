Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Gastronomiebetrieb

Kaiserslautern (ots)

Bisher unbekannte Täter hebelten am Freitag, den 30.12.2022 in den frühen Morgenstunden die Hintertür zu einem in der Riesenstraße, Kaiserslautern befindlichen Gastronomiebetrieb auf. Aus den Räumlichkeiten wurde die Kasse mit Bargeld entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Kaiserslautern unter der 0631 369-2620 oder per Mail an kdkaiserslautern@polizei.rlp.de zu melden. |wey

