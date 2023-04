Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorrollerfahrer ohne Licht unterwegs

Kollision mit Radfahrer

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Ottensteiner Weg;

Unfallzeit: 11.04.2024, 05.40 Uhr;

Ein Rollerfahrer habe sein Handy ergriffen und es in den Grünstreifen geworfen, gab ein 17 Jahre alter Radfahrer an. Zu dem Geschehen am Dienstagmorgen gegen 05.40 Uhr auf dem Ottensteiner Weg in Ahaus-Wüllen sei es gekommen, als er die Polizei nach einem Zusammenstoß mit dem Unbekannten habe anrufen wollen. Dieser habe ihn zudem bedroht und sei schließlich weitergefahren, schildert der Ahauser die Situation in Höhe des "Schweinesees". Er sei in Richtung Ottenstein unterwegs gewesen, als ihm der circa 1,80 Meter große, mit einer dunklen Jacke, einer weiten Cargohose sowie weißen Sneakern bekleidete Motorrollerfahrer auf seiner Seite entgegenkam. In Folge der Kollision stürzte der 17-Jährige. Am linken Lenkergriff war ein längeres silberfarbenes Band befestigt gewesen, beschrieb der Gestürzte das Fahrzeug des Flüchtigen. Dieser habe eine dunkle, kratzige und verrauchte Stimme gehabt und einen glänzenden blauen Helm mit verspiegeltem Visier getragen, gab der Geschädigte an, der durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell