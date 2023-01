Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Legelshurst - Nach Farbschmierereien gestellt

Willstätt, Legelshurs (ots)

Zwei Jugendliche konnten am Sonntagmittag beim Besprühen einer Hauswand eines Anwesens in der Bahnhofstraße auf frischer Tat gefasst werden. Eine aufmerksame Bewohnerin konnte das Duo gegen 14:20 Uhr dabei beobachten, wie sie mittels einer Spraydose die Hauswand verunstalteten und verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeibeamten ergriffen ein 16-Jähriger sowie ein 17-Jähriger fußläufig die Flucht. Nach kurzer Fahndung konnten beide Personen von Beamten des Polizeireviers Kehl in der Nähe des Fernmeldeturms an den Gleisen ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Gegen sie wird nun ein Strafverfahren wegen von Sachbeschädigung eingeleitet.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell