Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Hinterlistiger Angriff, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Eine bislang unbekannte Person soll in der Silvesternacht einen Mann vor einer Bar in der Vogesenstraße attackiert haben. Der 36-Jährige befand sich laut seinen Schilderungen gegen 3 Uhr vor der Lokalität in einem Gespräch mit einer Frau, als sich ihm der Täter von hinten genähert und seitlich ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Mittdreißiger sei in Folge dessen eine dortige Treppe heruntergefallen. Am Fuß der Treppe und auf dem Boden liegend soll er anschließend mehrfach durch den Unbekannten getreten worden sein. Nachdem sich der Angegriffene zunächst nach Hause begeben hat, erstattete er am Mittag Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die Hinweise zum dem Vorfall und/oder von Tatbeteiligten geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0, bei den Beamten des Polizeirevier Lahr.

/lg

