Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Werkstatt

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Lembecker Straße;

Tatzeit: zwischen 12.04.2023, 20.00 Uhr, und 13.04.2023, 02.45 Uhr;

Ob Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Heiden Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang in ein Firmengebäude an der Lembecker Straße verschafft und die Büro- sowie Werkstatträume durchsucht. Mutmaßlich störte ein Angestellter des Betriebes gegen 02.45 Uhr die Unbekannten, die sodann mit einem roten Wagen flüchteten. Die Kripo Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

