POL-SE: Pinneberg - Ablagerungen von zwei Kanistern mit Reinigungsmittel - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (31.03.2023) ist es in der Dorfstraße in Hasloh zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:55 Uhr kam es in der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Zu dem Stehlgut liegen keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht ...

