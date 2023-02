Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher treiben weiterhin ihr Unwesen in Apolda

Apolda (ots)

In der Nacht zum 18.02.2023 fanden gleich zwei Einbruchsversuche bei benachbarten Einfamilienhäusern in der Jakobstraße in Apolda statt. Auch hier versuchte ein Unbekannter die Hauseingangstüren aufzuhebeln. Beide Türen hielten glücklicherweise stand, so dass niemand in die Wohnhäuser gelangte. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

