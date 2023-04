Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Schmuck und Bargeld aus Haus gestohlen

Unbekannte brachen in der vergangenen Woche in ein Haus in Öhringen ein und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 5. April, und Dienstag Zutritt zu dem Gebäude in der Rymannstraße. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und rissen einen Tresor aus der Verankerung. Aus diesem entwendeten sie das Geld. Anschließend flüchteten sie über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Haus durchwühlt

Ob bei einem Einbruch in Öhringen zwischen dem 7. April und Dienstagnachmittag etwas entwendet wurde ist noch unklar. Unbekannte gelangten in das Haus in der Goppeltstraße und durchwühlten das Erd- sowie das Obergeschoss. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

