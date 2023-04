POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.04.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Billigheim: 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter vor dem Osterwochenende einen geparkten Skoda beschädigte und flüchtete. Der Pkw stand zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag und 15 Uhr am Freitag am Sportheimweg in Billigheim, als der Verursacher ...

