POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.04.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Billigheim: 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter vor dem Osterwochenende einen geparkten Skoda beschädigte und flüchtete. Der Pkw stand zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag und 15 Uhr am Freitag am Sportheimweg in Billigheim, als der Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug daran hängen blieb. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Daher sucht das Polizeirevier Mosbach Zeugen, die Hinweise zu Tat oder dem Täter geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Hardheim: Schlägerei zwischen Jugendlichen

Der Polizeiposten Hardheim sucht Zeugen, nachdem bei einer Auseinandersetzung am Sonntagnacht mindestens eine Person verletzt wurde. Nach jetzigem Ermittlungsstand trafen sich mehrere Jugendliche aufgrund eines vorangegangenen Streits gegen 23.15 Uhr auf einem Baumarkt-Parkplatz in der Ferdinand-Müller-Straße in Hardheim. Dort sollen drei Personen einen 17-Jährigen geschlagen haben. Hierbei kamen wohl auch ein Teleskopschlagstock sowie ein Baseballschläger zum Einsatz. Der 17-Jährige und sein 16-jähriger Begleiter flüchteten daraufhin. Der Verletzte musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Diese sollen schwarz gekleidet gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise werden durch den Polizeiposten unter der Telefonnummer 06283 50540 entgegengenommen.

