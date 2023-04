Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.04.2023

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Zeugen gesucht: Verkehrsunfall auf der BAB 81 zwischen Ilsfeld und Untergruppenbach

Am Freitag, 07.04.2023 kam es um 10:20 Uhr auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen Ilsfeld und Untergruppenbach zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der Geschädigten befuhren sie in einer Kolonne die BAB, als es auf diesem Streckenabschnitt zu einem Stau kam. Das Stauende befand sich wohl noch in einiger Entfernung. Plötzlich und völlig unerwartet bremste das erste Fahrzeug der Kolonne seinen Pkw stark ab, woraufhin es zum Auffahrunfall zwischen dem zweiten und dritten Fahrzeug kam. Das erste Fahrzeug setzte seine Fahrt unvermindert fort. Hierbei soll es sich um einen grauen oder silbernen Kombi handeln. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000,- Euro. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Weinsberg unter Telefon 07134 / 513-0 oder jeder anderen Polizeidienst-stelle in Verbindung zu setzen.

