Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn vom Freitag, 07.04.2023

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen: Rücksichtsloser Fahrer auf der B290 unterwegs

Am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, hielt sich ein Fahrzeugführer nicht an bestehende Verkehrsregeln. Auf der B290 von Unterbalbach in Richtung Laudaer Dreieck fuhr eine silberfarbene Mercedes E-Klasse mit Bad Mergentheimer Kennzeichen, welche durch mehrfache riskante Überholmanöver mit Gefährdung des Gegenverkehrs, überhöhte Geschwindigkeit, Schlangenlinien fahren auffiel. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, und Fahrzeugführer, die durch die auffällige Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter 09341 810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell