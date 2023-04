Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2023

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heilbronn (ots)

Personelle Verstärkung beim Polizeipräsidium Heilbronn im Frühjahr 2023

Polizeipräsident Frank Spitzmüller und Polizeivizepräsident Thomas Spitzmüller begrüßten Anfang März und Anfang April insgesamt 115 neue Kolleginnen und Kollegen recht herzlich beim Polizeipräsidium Heilbronn.

Es freuten sich nicht nur die frisch gebackenen 55 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die nach dem erfolgreichen Bestehen der Ausbildung im mittleren Dienst am 1. März 2023 in den abwechslungsreichen Berufsalltag als Polizistin oder Polizist starteten, sondern auch die drei Tarifangestellten, welche in unterschiedlichen Bereichen des Polizeipräsidiums zum Einsatz kommen werden.

Einen Monat später fanden sich 52 Absolventen des Studiums für den gehobenen Dienst an der Hochschule der Polizei BW, drei Tarifangestellte und zwei taufrische Beamtinnen, die den Quereinstieg zum gehobenen Polizeivollzugsdienst über die Sonderlaufbahn der Wirtschaftskriminalistinnen einschlagen werden, im Polizeipräsidium in der Karlstraße in Heilbronn zur ihrer Begrüßungsveranstaltung ein.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich sehr über die Unterstützung in den vielfältigen Bereichen des Polizeipräsidiums durch die neuen Kolleginnen und Kollegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell