Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stark alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann hat am frühen Dienstag, 31. Januar 2023, gegen 00:30 Uhr, einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht. Er entfernte sich vom Unfallort, konnte aber im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung musste er die Nacht bei der Polizei verbringen.

Der 26-jährige Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, befuhr mit einem VW die Cramerstraße in Richtung Autobahn. In Höhe der Breslauer Straße überfuhr er mit dem Pkw eine Verkehrsinsel mit Schildern in der Mitte der Fahrbahn. Dadurch entstanden erhebliche Schäden am VW. Obwohl sich der linke Vorderreifen von der Felge gelöst hatte und der linke Hinterreifen luftleer war, setzte der Mann die Fahrt fort und entfernte sich mit dem eigentlich nicht mehr fahrbereiten Pkw von der Unfallstelle. Die Schäden am Pkw wurden später auf 10.000 Euro geschätzt. Eine Zeugin beobachtete den Verkehrsunfall und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den Verursacher im Rahmen der Fahndung antreffen.

Er machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 3,08 Promille. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war er auch nicht. Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle begleiten. Zum Schutz seiner eigenen Person erfolgte anschließend eine Unterbringung im Gewahrsamsbereich der Dienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell