Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden +++ Verkehrsbehinderungen

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Montag, 30. Januar 2023, gegen 17:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Die Oldenburger Straße war in Höhe der Unfallstelle vorübergehend gesperrt.

Zur Unfallzeit wollte eine 20-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Kleinwagen von einem Grundstück nach rechts auf die Oldenburger Straße in Richtung Wildeshauser Straße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 26-jährigen Delmenhorsters, der die Oldenburger Straße mit einem SUV in derselben Richtung befuhr. Zwischen Neue Straße und Jahnstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw.

Die 20-jährige Unfallverursacherin und die 23-Beifahrerin im SUV, ebenfalls aus Delmenhorst, erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von den Besatzungen zweier Rettungswagen versorgt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, kamen auf der Fahrbahn der Oldenburger Straße zum Stehen und blockierten beide Fahrstreifen. Die Oldenburger Straße musste in Höhe der Unfallstelle bis zur Bergung der Pkw gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 18:45 Uhr aufgehoben werden.

