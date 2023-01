POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Ganderkesee +++ Eine Person verletzt +++ Verkehrsbehinderungen

Delmenhorst (ots) - Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Sonntag, 29. Januar 2023, gegen 16:30 Uhr, ein Wohnungsbrand in der Ulmenstraße in Nordenham gemeldet. Der 22-jährige Bewohner eines Zweifamilienhauses stellte einen brennenden Adventskranz im Erdgeschoss des Hauses fest. Eigene Löschversuche schlugen ...

mehr