POL-PPMZ: Tank entleert

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen drei Uhr stellte ein 50-Jähriger Mainzer das vollgetankte Fahrzeug seiner Ehefrau auf einem öffentlichen Parkplatz vor der gemeinsamen Wohnung ab. Als die 53-jährige Ehefrau am nächsten Morgen gegen 8:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass aus dem offen stehenden Tank ein Schlauch heraus hing, an welchen in der Nacht vermutlich eine Absaugeinrichtung angeschlossen wurde. Das Fahrzeug sprang nicht mehr an, da der Tank vollständig entleert war. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

