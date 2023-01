Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von einer Baustelle in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Wochenende Werkzeug von einer Baustelle in Wildeshausen entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Samstag, 28. Januar 2023, 17:00 Uhr, bis Montag, 30. Januar 2023, 08:00 Uhr, betraten sie eine Baustelle in der Ahlhorner Straße, Höhe Moorweg, in Wildeshausen. Hier brachen sie einen aufgestellten Container auf und entwendeten dort gelagerte Werkzeuge.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell