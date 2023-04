Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Sontheim: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr, ein hochwertiges E-Bike in Heilbronn-Sontheim entwendeten. Das Fahrrad der Marke E-Circle, Typ Forma, in der Farbe Blau wurde zuvor von der 78-jährigen Besitzerin, mit einem Kabelschloss gesichert, in einer Tiefgarage in der Tischbeinstraße abgestellt. Der Wert des gestohlenen Zweirads wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des E-Bikes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Fahrzeugteile von mehreren Porsche abmontiert - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch montierten Unbekannte hochwertige Fahrzeugteile von vier Porsche in Heilbronn ab. Zwischen 18 Uhr am Dienstag und dem nächsten Morgen, 7.30 Uhr, begaben sich die Täter auf den Firmenparkplatz eines Autohauses in der Stuttgarter Straße und demontierten die kompletten Reifensätze, Bremsscheiben und Bremssättel der Fahrzeuge. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Friedrichshall: PKW beschädigt und geflohen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Bad Friedrichshall und flüchtete anschließend. Der 42-jährige Besitzer eines Mercedes hatte diesen am Dienstag gegen 14 Uhr am Palisadenring abgestellt. Als er mittwochs, gegen 6 Uhr, zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Erlenbach: Audi beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwoch in Erlenbach und flüchtete. Der 18-jährige Besitzer eines Audi A5 hatte diesen gegen 18.15 Uhr in der Straße "Straßenäcker" abgestellt. Als er gegen 19.45 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Neuenstadt am Kocher-Stein: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Gleich vier Firmen in Neuenstadt am Kocher-Stein wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Ziel von Einbrechern. Zwischen 20 Uhr am Dienstag und Mittwochmorgen, 6 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden in der Unteren und Oberen Mäurichstraße. Im Inneren wurden Zimmer durchsucht und Türen sowie Schränke aufgehebelt. In zwei der Firmen öffneten die Unbekannten jeweils einen Tresor. Anschließend entkamen die Personen unerkannt. Die Täter erbeuteten Bargeld und diverse Gegenstände im Gesamtwert von circa 7.000 Euro. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden, wird aber auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Oedheim: Nach Unfall abgehauen - Wer hat was gesehen?

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Dienstag in Oedheim einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Ein 84-Jähriger hatte seinen Opel Corsa gegen 9.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Im Bautzenwald" abgestellt. Als er gegen 11 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden in Höhe von circa 4.500 Euro fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Wüstenrot: Betrunken und ohne Führerschein gegen Blumenkübel gefahren

Mit über 2,1 Promille im Blut fuhr ein 47-Jähriger am Mittwochmittag mit seinem Seat gegen einen Blumenkübel in Wüstenrot. Der Unfall in der Straße "Bernbach" wurde gegen 13 Uhr von einer Zeugin bei der Polizei gemeldet. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 2,1 Promille anzeigte, musste der Seat-Fahrer die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des 47-Jährigen konnten die Polizisten nicht beschlagnahmen, da er diesen am Vortag, nach einer weiteren Trunkenheitsfahrt, bereits abgegeben musste. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Neuenstadt am Kocher: Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht

Nachdem ein Mann am Mittwochabend bei seiner Flucht nach einem Diebstahl in Neuenstadt am Kocher eine Frau verletzte, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Unbekannte war zuvor mit Waren im Einkaufswagen durch den Kassenbereich eines Discounters in der Neckarsulmer Straße gegangen, ohne die Einkäufe zu bezahlen. Da ihm zwei Kassiererinnen auf den Parkplatz folgten, ließ er den Einkaufswagen stehen, stieg in einen Audi A3 mit polnischem Kennzeichen und versuchte davonzufahren. Zunächst wollte eine 48-Jährige den Mann an der Flucht hindern, sprang dann aber zur Seite, als der Unbekannte losfuhr. Hierbei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Auch ein 43-Jähriger versuchte den Dieb über die Beifahrerseite des Pkws an der Flucht zu hindern. Als der Seat-Fahrer sein Fahrzeug beschleunigte, streifte das Auto den 43-Jährigen am Ellenbogen. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung der Landesstraße 1088. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder dem Unbekannten machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn: Korrektur zu Unfall am 31. März

Am 31. März, gegen 21.10 Uhr, bog eine 18-jährige BMW-Fahrerin in Heilbronn von der Fügerstraße nach rechts in die Weipertstraße ab. Aus noch unbekannter Ursache brach beim Abbiegen das Heck des BMWs nach links aus und touchierte einen Pkw Mercedes-Benz, der zur gleichen Zeit auf der linken Spur neben dem BMW fuhr. Die 19-jährige Fahrerin des Mercedes kam von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen Baum, der sich im Bereich einer baulichen Trennung der Weipertstraße befindet. Wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5477515 Anders als bisher berichtet, wurde in dem BMW lediglich die Fahrerin leicht verletzt. Im Fahrzeug befanden sich, außer der 18-Jährigen, zwei weitere junge Frauen die unverletzt blieben. In keinem der beteiligten Autos fuhr ein 25-jähriger Mann mit. Die Fahrerin des Mercedes erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Während bei dem BMW von einem Sachschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro ausgegangen wird, belaufen sich die Schätzungen hinsichtlich des Schadens an dem Mercedes auf ca. 20 000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

