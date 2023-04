Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Haßmersheim: Mit Gleitschirmflieger im Baum gelandet

Aus noch ungeklärter Ursache landete ein 42-Jähriger am Dienstag Mittag mit seinem Gleitschirm in einem Baum. Der Gleitschirmflieger startete am Finkenhof am dortigen Flugplatz und verlor mitten im Flug aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Luftsportgerät. Zwischen Finkenhof und Hochhausen endete der Flug dann gegen 12.15 Uhr in etwa 20 Metern Höhe in einem Baum. Der Pilot wurde hierbei nicht verletzt und konnte nach circa vier Stunden von der Höhenrettung geborgen werden.

Buchen: Ladendiebe unterwegs

Waren im Wert von über 1.000 Euro entwendeten zwei bislang unbekannte Täter am Mittwoch in einem Drogeriemarkt in der Hochstadtstraße in Buchen. Die Personen fielen den Angestellten gegen 15.00 Uhr aufgrund ihres komischen Verhaltens im Laden auf. Als mehrere Angestellte die Personen konfrontieren wollten, hatten sich diese jedoch schon in unbekannte Richtung entfernt. Später konnte anhand der Videoaufzeichnungen und einer Bestandsprüfung festgestellt werden, dass die Personen mehrere Hygieneartikel im Wert von über 1.000 Euro entwendeten. Ein Täter soll männlich, 40 bis50 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß mit kräftiger Statur und kurzen grauen Haaren sein. Der zweite Täter soll ebenfalls männlich, 40 bis50 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß mit schlanker Statur, Halbglatze oder hoher Stirn und braunen Haaren sein.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Buchen: Feuer in Kirche gelegt

Zwei Podeste aus Holz sollen in einer Kirche am Wimpinaplatz in Buchen durch ein Kind angezündet worden sein. Zeugen beobachteten am Mittwochmittag gegen 16.30 Uhr, wie ein circa sieben biszehn Jahre altes, männliches Kind mit Brille und kurzen dunklen Haaren in der Kirche zündelte. Der Junge soll mit einer offen zugänglichen Kerze vom Altar zwei auf den Podesten aufgelegte Tischdecken in Brand gesetzt haben. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Buchen gelöscht werden. An den Podesten entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 100 Euro.

Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

Hinweise zur Tat werden vom Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegengenommen.

