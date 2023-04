Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Neckargartach: Anhänger gestohlen - Zeugen gesucht Diebe entwendeten zwischen Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, und Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, einen in Heilbronn-Neckargartach abgestellten Anhänger. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem Anhänger der Marke "Temared", der in der Böllinger Straße abgestellt wurde. Vermutlich hängten die Unbekannten den gesicherten Anhänger an ein Fahrzeug und fuhren davon. Der Wert des gestohlenen Anhängers wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Neckargartach, Telefon 07131 28330, zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Anhängerdiebstahl gesucht Zwischen Sonntag, gegen 23 Uhr, und Montag, gegen 15.30 Uhr, entwendeten Diebe einen in Heilbronn abgestellten Anhänger. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem Anhänger in der Hafenstraße und nahmen diesen samt eines aufgeladenen Pkws mit. Der Wert des gestohlenen Anhängers und des Autos wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Fußgänger nach Unfall geflohen - Zeugen gesucht Ein Fußgänger verursachte am Montagmorgen einen Verkehrsunfall in Heilbronn und floh von der Unfallstelle. Gegen 18.55 Uhr überquerte der Mann die Rollwagstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu verhindern, wich der 50-jährige Radfahrer dem Fußgänger aus und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Zunächst half der Mann dem Radler. Als es dann darum ging, die Personalien auszutauschen, flüchtete er. Der 50-Jährige beschrieb den Fußgänger wie folgt:

- männlich - circa 20-25 Jahre alt - bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Hose und schwarz-weißen Schuhen - trug einen schwarzen Rucksack und eine weiße Tragetasche mit der Aufschrift "REZ"

Zeugen und Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Auffahrunfall

Eine verletzte Person und mehr als 10.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstag in Heilbronn. Gegen 9.45 Uhr befuhr eine 27-Jährige mit ihrer Mercedes C-Klasse die Bundesstraße 27. An der Kreuzung zur Karl-Wüst-Straße übersah sie vermutlich die verkehrsbedingt haltende 48-Jährige in ihrem Seat Ibiza und fuhr auf den Wagen auf. Durch den Zusammenprall erlitt die Mercedes-Fahrerin leichte Verletzungen, wollte jedoch nicht mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Wagen der 27-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbonn: Kraftfahrzeugrennen durch die Stadt Ein 19-Jähriger versuchte in der Nacht auf Mittwoch nach einem vermeintlich illegalen Kraftfahrzeugrennen in Heilbronn vor der Polizei zu flüchten. Gegen 2.50 Uhr beobachteten Polizeibeamte einen Audi und einen BMW, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit dem Streifenwagen in der Kolpingstraße entgegenkamen. Als die Beamten wendeten, hinterherfuhren und Zeichen gaben, die Fahrzeugen anzuhalten, schaltete der 19-Jährige die Beleuchtung des Audi A3 aus und raste zeitweise mit circa 90 Stundenkilometern davon. Letztendlich konnten die Polizisten den Raser stoppen und kontrollieren. Dem 19-Jährigen wurde an Ort und Stelle die Fahrerlaubnis entzogen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des illegalen Kraftfahrzeugrennens.

Pfaffenhofen: Milchautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende einen Milchautomaten in Pfaffenhofen auf. In der Nacht von Samstag auf Sonntag begaben sich die Täter zu dem Automaten in der Straße "Benzbachhof", brachen diesen gegen 1 Uhr auf und entwendeten die Geldkassetten mit dem Wechselgeld. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Polizeiposten ermittelt nun wegen des Aufbruchs. Zeugen und Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Güglingen, Telefon 07135 6507, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Auto beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Montagabend einen Unfall in Heilbronn und flüchtete anschließend. Namentlich nicht bekannte Zeugen beobachteten, wie der oder die Unbekannte gegen 18.30 Uhr mit seinem weißen VW Scirocco rückwärts aus einer Parklücke eines Elektrofachmarktes in der Edisonstraße ausparkte und dabei an einem Fiat Punto, der links neben ihm stand, hängen blieb. Hierbei verursachte er einen Schaden von circa 3.000 Euro. Da er im Anschluss flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, sucht das Polizeirevier Heilbronn nach Zeugen. Insbesondere die Zeugen, die im Elektrofachmarkt eine Verkäuferin auf den Vorfall ansprachen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Erlenbach: Kupferdiebe unterwegs

Drei Kupferablaufrohre waren die Beute von Unbekannten in der Nacht auf Montag in der Talstraße in Erlenbach. Unbekannte nutzten vermutlich zuvor entwendete Gartengeräte, um in der Zeit zwischen Sonntag, 18.30 Uhr und Montag, 7 Uhr insgesamt drei Kupferablaufrohre von Gebäudefassaden abzumontieren und zu entwenden. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben oder Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 993710 zu melden.

