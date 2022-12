POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Waren (LK MSE) (ots) - Am 21.12.2022 kam es gegen 19.30 Uhr in der Ortschaft Deven zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Ortschaft Sorgenlos fahrender, 40-jähriger deutscher Transporterfahrer, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge fuhr er eine Böschung hoch und wieder runter. Dabei wurden eine Straßenlaterne, ein Kilometerstein und ein Pfahl mit einem daran angebrachten ...

