Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B105 bei Ribnitz-Damgarten

Ribnitz- Damgarten (LK VR) (ots)

Am 21.12.2022 gegen 17.00 Uhr ereignete sich auf der B105 auf Höhe der Ortsumgehung Ribnitz-Damgarten ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 64- jährige deutsche Fahrzeugführer eines VW Golf die B105 in Richtung Stralsund. Etwa 500 Meter vor der Kreuzung zur Sanitzer Straße kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. In der Folge kollidierte er mit dem PKW Mini einer 53- jährigen Fahrzeugführerin, welcher die B105 in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des VW Golf leicht verletzt und die Fahrerin des PKW Mini schwer verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Neben den Beamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten waren 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten, mehrere Rettungswagen sowie ein Beamter der Wasserschutzpolizeistation Ribnitz-Damgarten an der Unfallstelle im Einsatz.

Die B105 musste für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Säuberung der Fahrbahn für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell