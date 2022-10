POL-MG: Europaplatz: 73-Jährige stürzt in Kabelschacht

Mönchengladbach (ots) - Ein 28-jähriger Mann zeigte am Montagmorgen bei der Wache in Mönchengladbach einen von ihm verursachten Unfall an. Nach eigener Aussage habe er am Sonntag, 16. Oktober, gegen 22 Uhr, an der Straße Zur Burgmühle einen parkenden blauen Daimler-Benz A-Klasse beschädigt. Beim Rückwärtsfahren habe er diesen mit der hinteren rechten Seite ...

mehr