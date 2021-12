Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrtsunfall mit einer leicht verletzten Person

33178 Borchen/Etteln (ots)

Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Borchen befuhr am Samstag, den 04.12.2021 gegen 12:00 Uhr mit seinem Skoda Karoq die K 22 von Etteln in Richtung BAB 33. Zur gleichen Zeit befuhr ein 28-jähriger Borchener mit seinem Pkw Opel Corsa einen Wirtschaftsweg von Henglarn in Richtung Kirchborchen. Die Kreuzung mit der K 22 wollte er geradeaus überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden 54-Jährigen und missachtete dessen Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich stießen beide Pkw zusammen. Dabei zog sich die 50-jährige Beifahrerin im Skoda leichte Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden. Beide Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden mit ca. 13.000 Euro. Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme war die Unfallstelle komplett gesperrt.

