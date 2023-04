Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.04.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Total "high" mit dem Fahrrad unterwegs

Völlig fahruntauglich fiel ein 29-jähriger Radfahrer am Dienstagabend einer Polizeistreife in der Eisenbahnstraße in Lauda-Königshofen ins Auge. Der Fahrradfahrer fuhr gegen 21.15 Uhr starke Schlangenlinie und wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Der 29-Jährige roch stark nach Marihuana und hatte körperliche Ausfallerscheinungen, sodass er mit einer Anzeige rechnen muss. Während der Kontrolle händigte der Fahrradfahrer den Beamten noch einen Beutel mit Marihuana aus, den er in seiner Unterhose versteckt hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell