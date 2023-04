Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Boxberg: In Maschinenhalle eingebrochen

Ein Unbekannter verschaffte sich am vergangenen Wochenende Zugang zu einer Maschinenhalle in Boxberg und entwendeten daraus mehrere Gegenstände. Der Täter brach zwischen 16 Uhr am Freitag und 16 Uhr am Dienstag in das Gebäude im Gewann "Hinter dem Friedhof" ein und nahm Campingstühle, einen Lüfter sowie die Batterie eines Wohnwagens an sich. Aus einem anderen Bereich der Scheune wurde ein Aufsitzrasenmäher gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

Niederstetten: Gegen Hauswand gefahren

Vermutlich weil sie das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte, kollidierte eine 79-Jährige am Mittwochmorgen mit ihrem Audi Q5 mit einem Haus in Niederstetten. Die Frau war gegen 10 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und beschleunigte ihr Fahrzeug plötzlich stark. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi fuhr gegen eine Hauswand, an der ein Zigarettenautomat angebracht war. Beim Aufprall wurde ein Fenster des Gebäudes, der Automat sowie das Auto beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die 79-Jährige blieb unverletzt.

