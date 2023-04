Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2023

Heilbronn (ots)

A6/Neuenstein: Mutmaßliche Diebe festgenommen - Eine Person flüchtig

Zwei Männer im Alter von 25 und 30 Jahren wurden am Montagabend auf einem Parkplatz der Autobahn 6 bei Neuenstein festgenommen.

Zuvor war ein mit drei männlichen Personen besetzter Hyundai wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen und sollte daher von Polizeibeamten kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten eine große Anzahl Taschen auf dem Rücksitz des PKWs auf, welche mit eckigen Paketen gefüllt waren. Bei einer genauen Nachschau wurden in den Gepäckstücken diverse Elektronikartikel im Gesamtwert von circa 8.000 Euro aufgefunden. Außerdem wurde Material zur Präparierung sogenannter "Diebestaschen" im Fahrzeug festgestellt. Noch während der Überprüfung flüchtete eine der Personen fußläufig, wobei er kurz nach dem Parkplatz Weinsbach die Autobahn betrat. Hierbei wurde der Unbekannte von einem fahrenden PKW gestreift, rappelte sich auf und flüchtete weiter in Richtung Öhringen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung unter Hinzuziehung der Polizeihundeführer und eines Polizeihubschraubers verlief ohne Erfolg. Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und am Dienstag, den 4. April, einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, weshalb die beiden Männer in Justizvollzugsanstalten überstellt wurden.

