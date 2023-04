Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb leistet Widerstand - Ein Polizist verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 05.04.2023, bemerkte ein Ladendetektiv, wie sich ein 35-Jähriger gegen 18 Uhr in einer Drogerie in der Holzmüllerstraße mit mehreren Parfümtestern einsprühte. Anschließend steckte er die Flakons in seine Jacken- und Hosentaschen. Mit diesen versuchte er, aus dem Laden zu entkommen. Der Detektiv hielt ihn auf und verständigte die Polizei, da der Mann immer aggressiver wurde und einige Flaschen zu Boden warf. Den Beamten war der 35-Jährige bekannt. Er saß in der Vergangenheit bereits in Haft und hatte mehrere Ladendiebstähle, zuletzt am Vormittag des Einsatztages, begangen. Die Polizisten verkündeten dem Mann seine vorläufige Festnahme. Bei dem Versuch, ihm Handfesseln anzulegen, versuchte er sich aus dem Griff der Polizisten zu lösen. Er beleidigte sie als "Hurensöhne" und begann, nach den Ordnungshütern zu treten und Kopfstöße auszuführen. Die Polizisten mussten zum Transport sogar seine Füße fesseln. Der 35-Jährige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein Beamter wurde leicht verletzt, verblieb aber dienstfähig. Gegen den 35-Jährigen wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet. (hir)

