PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnhaus und Kindergarten von Einbrechern heimgesucht +++ Autoaufbrecher unterwegs - Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen +++ Telefonsäule beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wohnhaus und Kindergarten in Kronberg von Einbrechern heimgesucht, Kronberg, Freseniusweg, Heinrich-Winter-Straße, 15.02.2023, 08.40 Uhr bis 16.02.2023, 07.30 Uhr

(pl)In Kronberg wurden zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen ein Wohnhaus und ein Kindergarten von Einbrechern heimgesucht. Im Verlauf des Mittwochs drangen die Täter zwischen 08.40 Uhr und 21.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Reihenhaus im Freseniusweg ein, durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und entwendeten diverse Schmuckstücke. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen gelang es Einbrechern nicht, in die Räumlichkeiten des Kindergartens in der Heinrich-Winter-Straße einzubrechen. Die Tür und das Fenster hielt den Aufhebelveersuchen stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Autoaufbrecher unterwegs - Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Bad Homburg, Gonzenheim, Friesenstraße, 16.02.2023, 03.45 Uhr,

(pl)Ein Autoaufbrecher hat in der Nacht zum Donnerstag in Bad Homburg-Gonzenheim aus einem in der Friesenstraße geparkten BMW Fahrzeugteile entwendet. Der Täter schlug gegen 03.45 Uhr eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und baute anschließend aus der Mittelkonsole die elektrischen Gerätschaften aus. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Europakreisel. Der Autoaufbrecher soll etwa 1,70-1,80 Meter groß, dünn und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Telefonsäule beschädigt,

Oberursel-Bommersheim, Nassauer Straße, Festgestellt: 15.02.2023, 13.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochmittag wurde im Bereich des Bahnhofs in der Nassauer Straße eine beschädigte Telefonsäule festgestellt. Unbekannte hatten das Bedienfeld der Säule aufgehebelt, um sich vermutlich Zugang zum Münzgeld zu verschaffen. Ob die Täter Münzgeld entwendeten ist bislang nicht bekannt. An der Telefonsäule entstand Sachschaden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell