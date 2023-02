PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: ++ vermisste Person aus Friedrichsdorf wieder da ++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die am 15.02.2023 bei der Polizei in Bad Homburg erstattete Vermisstenanzeige ist geklärt. Der seit den Morgenstunden aus einer Klinik in Friedrichsdorf vermisste Mann ist wieder aufgetaucht. Sein Aufenthaltsort konnte ermittelt werden. Der Mann wurde wohlbehalten in die Klinik zurückgeführt.

