Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Rotte Wildschweine zusammengestoßen

Neuheide (ots)

Ein 22-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Passat in der zurückliegenden Nacht, gegen 0.45 Uhr, die Bundesstraße 4 von Nordhausen kommend in Richtung Sondershausen. Kurz nach dem Ortsausgang Neuheide querte plötzlich eine Rotte Wildschweine die Straße. Der 22-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einigen Tieren. Die Tiere flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Der Fahrer blieb bei der Kollision unverletzt. Am VW entstand Sachschaden, war aber dennoch fahrbereit.

