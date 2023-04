POL-HA: Drogen bei Raser festgestellt

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Dienstag, 04.04.2023, begegneten sich ein 23-Jähriger und ein 48-Jähriger gegen 17 Uhr am Berliner Platz. Beide kannten sich flüchtig. Der Jüngere fragte den Älteren nach Geld. Als dieser keines übergab, schlug ihn der 23-Jährige nieder und stahl 200 Euro aus der Brieftasche seines Opfers. Danach floh er in Richtung Wehringhausen. ...

mehr