Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Alkoholisiert mit PKW im Bahnhof HH-Altona - Einkaufsfahrt durch Bundespolizisten unterbunden

Hamburg (ots)

Die Beamten der Hamburger Bundespolizei staunten nicht schlecht, als sie am 21.04.2022 gegen 05:15 Uhr vor einem Supermarkt im Gebäude des Bahnhofs Hamburg-Altona einen unbesetzten PKW mit laufendem Motor feststellten, aus dem laute Musik ertönte und die Fahrertür weit geöffnet war.

Der dazugehörige Fahrzeugführer, ein 31-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, kam ihnen in diesem Moment auch schon mit einer Weinflasche in der Hand entgegen und wollte wieder in sein Fahrzeug steigen.

Die Bundespolizisten hinderten ihn jedoch an der Weiterfahrt durch den Bahnhof und boten ihm stattdessen einen Atemalkoholtest an, dessen Wert 1,14 Promille ergab.

Daraufhin wurde die für Verkehrsstraftaten zuständige Hamburger Landespolizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Beamte der Polizei Hamburg erschienen vor Ort und übernahmen die Bearbeitung des Sachverhalts. Dem Rumänen wurde im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen u.a. durch einen Amtsarzt eine Blutprobe entnommen.

Es ist davon auszugehen, dass der 31-Jährige zukünftig seine Einkäufe für einen gewissen Zeitraum auch außerhalb eines Bahnhofsgebäudes nicht mehr mit einem Kraftfahrzeug durchführen darf.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell