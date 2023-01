Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0052 --Mehrere Verkehrsunfälle im Stadtgebiet--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Stadtgebiet Zeit: 26.01.2023

Überfrierende Nässe sorgte in den frühen Morgenstunden für teilweise glatte Straßen und mehrere Verkehrsunfälle. In Hemelingen kam es zu einem Unfall mit 20 beteiligten Autos.

Um 05:45 Uhr kam es auf dem Autobahnzubringer zu einem Auffahrunfall mit 20 Autos, dabei blieb es hauptsächlich bei Blechschäden, eine Frau musste mit Nacken- und Knieschmerzen in ein Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Autos mussten abgeschleppt werden, der Zubringer war für etwa fünf Stunden in stadtauswärtige Richtung gesperrt. Auf dem Autobahnzubringer Überseestadt waren insgesamt zwei LKW und drei Autos an einem Unfall beteiligt, dabei wurde ein Mann leicht verletzt. Insgesamt verzeichnet die Polizei Bremen an diesem Morgen gut ein Dutzend Verkehrsunfälle, vermutlich aufgrund der Wetterumstände.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell