Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.04.2023

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Obersulm-Sülzbach: Tätersuche nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Nacht vom Donnerstag, 07.04.2023 auf Freitag, 08.04.2023 kam es an der Straßenbahnhaltestelle in Obersulm-Sülzbach zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Der unbekannte Täter hebelte hierbei in der Taubenflugstraße den Automaten an den Gleisen in Fahrtrichtung Heilbronn auf und entwendete Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe. Die Polizei sucht hierzu Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Diese möchten sich bitte beim Polizeirevier Weinsberg unter Telefon 07134 / 992-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell