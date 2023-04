Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.04.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Mit Roller vor Polizei geflüchtet

Am Montagabend flüchtete ein 18-jähriger Rollerfahrer in Künzelsau vor einer Streife des Polizeireviers Künzelsau. Die Polizeibeamten führten am Kreisverkehr Landesstraße 1051 Neufelser Straße und Taläcker gegen 21.20 Uhr stationäre Verkehrskontrollen durch. Als der 18-Jährige kurz vor der Kontrollstelle mit seinem Roller die Polizei erkannte, wendete er sofort und versuchte zu flüchten. Nach kurzer Verfolgungsjagd, bei der der junge Mann mehrfach über Gehwege im Wohngebiete Taläcker fuhr, konnte der Rollerfahrer an seiner Wohnadresse gestellt werden. Grund für seine teils wilde Flucht war ein abgelaufener Versicherungsschutz an seinem Roller. Der 18-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Künzelsau: Explosion verursacht

Am Sonntagmorgen explodierte vor einem Laden in der Hauptstraße in Künzelsau ein Sprengkörper. Hierdurch wurden gegen 10.35 Uhr Teile einer Terrasse gegen ein angrenzendes Fenster geschleudert, welches zu Bruch ging. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen konnten beobachten, wie ein bislang unbekannter Mann mit einem Fahrrad vom Tatort flüchtete. Der Mann wurde als circa Mitte 20, klein, dünn und mit südländischem Aussehen beschrieben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Mann und der Tat machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Mit über zwei Promille war ein Radfahrer in der Nacht auf Karfreitag unterwegs. Der 38-jährige Mann wurde gegen 1:25 Uhr einer Kontrolle am Goldberg in Künzelsau unterzogen. Hierbei nahmen die Beamte Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Fahrradfahrers wahr. Bei einem anschließenden Atemalkoholtest konnte der viel zu hohe Wert festgestellt werden. Daraufhin folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus Öhringen und auf den Fahrradfahrer kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Öhringen: Zugeschlagen und abgehauen

In der Nacht auf Montag schlug ein bislang Unbekannter einem 34-Jährigen und einem 39-Jährigen vor einem Club in der Max-Eyth-Straße in Pfedelbach ins Gesicht und rannte davon. Gegen 4.15 Uhr soll es vor dem Club zwischen zwei Männergruppen zu Streitigkeiten gekommen sein. Hintergrund dieses Streits war wohl, dass eine 26-Jährige durch eine Dreiergruppe belästigt worden sein soll. Während des Streits soll einer der Männer aus dieser Gruppe unvermittelt auf zwei andere Männer eingeschlagen haben, sodass diese zu Boden gingen. Die Polizei Öhringen bittet um Mithilfe, um den Schläger zu ermitteln. Hinweise zum Täter werden unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Öhringen: Räder im Wert von 8.000 Euro entwendet

Die Faustformel lautet: Von O(ktober) bis O(stern) Winterreifen, in der Zwischenzeit Sommerreifen. Dass dieses Sprichwort sich auf die eigenen Reifen bezieht, war Unbekannten offenbar egal. Diese entwendeten acht Sommerkompletträder von abgemeldeten PKW im Zwerchweg in Öhringen zwischen Donnerstag 19 Uhr und Freitag 16 Uhr. Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Mit Schreckschusswaffe umhergeschossen und Polizeibeamte angegriffen

Schüsse waren am Freitagabend durch mehrere Anrufer am Römerwall in Öhringen bei der Polizei gemeldet worden. Als die Beamten gegen 18.15 Uhr am Meldeort ankamen, konnten vor einer Wohnung Schreckschusshülsen aufgefunden werden. An der Wohnung wurde auch der vermeintliche Verursacher, ein 41-Jähriger Mann, angetroffen. Dieser stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und ging sofort auf die Beamten los. Als der Mann sich auch noch der Kontrolle entziehen wollte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Nun versuchte der Mann, auf die Beamten einzuschlagen und konnte erst durch die Unterstützung weiterer Kräfte gebändigt und in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Öhringen verbracht werden. Auf den 41-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Neuenstein: 35.000 Euro Schaden und ein Verletzter nach Unfall

35.000 Euro Sachschaden und ein Verletzter sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagmittag. Ein 57-jähriger PKW-Lenker fuhr gegen 14.50 Uhr auf der Kreisstraße 2386 in Richtung Kirchensall. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache kam der Mann dabei mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW. Der Fahrer des PKWs wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste zur Versorgung ins Krankenhaus Öhringen gebracht werden.

Öhringen: Versuchte Automatensprengung

Drei Unbekannte versuchten in der Nacht auf Samstag einen Geldautomaten in der Rudolf-Diesel-Straße in Öhringen zu sprengen. Zeugen konnten gegen 4.20 Uhr beobachten, wie bereits die Vorbereitungen zur Sprengung liefen, als die unbekannten Täter plötzlich ihren Versuch abbrachen und fluchtartig die Örtlichkeit verließen. Bei der Flucht sollen die Personen einen silbernen Audi Kombi verwendet haben. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

