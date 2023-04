Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Beilstein: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag einen Verkehrsunfall in Beilstein und fuhr anschließend weiter. Zwischen 15 Uhr und 11 Uhr stand der VW Touran auf den Parkplätzen eines Gasthauses in der Prevorster Straße. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Untergruppenbach: Fahrzeug überschlagen - Mehrere Verletzte

Vier verletzte Personen und Rund 42.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der Landesstraße bei Untergruppenbach. Gegen 16.40 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Hyundai i30, in dem sich noch drei weitere Insassen befanden, auf der Landesstraße 1102 zwischen Unterheinriet und Lehrensteinsfeld unterwegs. Hierbei kam er mit seinem Gefährt vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Durch den Unfall wurde der 21-Jährige schwer und die drei Insassen leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gundelsheim: Fahrzeug beschädigt- Zeugen gesucht

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einem in Gundelsheim geparkten Auto. Am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, stellte eine 62-Jährige ihren VW Polo auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Obergriesheimer Straße ab. Als sie 30 Minuten später wieder zurück zu ihrem Auto kam, bemerkte sie, dass das Auto beschädigt wurde. Vermutlich ist der Schaden beim Ein- oder Ausparken einer unbekannten Person entstanden. Der Verursacher oder die Verursacherin kam jedoch ihren Verpflichtungen nicht nach und fuhr davon. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Bad Wimpfen: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenede einen Zigarettenautomaten in Bad Wimpfen auf. Die Täter begaben sich zu dem Automaten in der Carl-Ulrich-Straße im Bereich des Bahnhofsvorplatzes, brachen diesen auf und entwendeten Zigarettenpackungen. Der Wert des Diebsguts und der entstandene Sachschaden können derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Neckarsulm ermittelt nun wegen des Aufbruchs. Zeugen und Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei, Telefon 07132 93710, in Verbindung zu setzen.

Lauffen am Neckar: Küchenbrand

Ein technischer Defekt war vermutlich die Ursache eines Küchenbrandes am Freitagnachmittag in Lauffen am Neckar. Gegen 13.45 Uhr brach im Bereich der Spülmaschine in einer Wohnung in der Wilhelmstraße ein Schwelbrand aus, wodurch es zu massiver Rauchentwicklung kam. Der Rauch verbreitete sich schnell im kompletten Wohnhaus und verrußte das gesamte Innere des Gebäudes. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen im Haus, weshalb niemand körperlich zu Schaden kam. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Einbruch in Lagerraum - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in den Lagerraum eines Elektronikgeschäfts in Heilbronn ein. Zwischen Donnerstag um 18 Uhr und Samstag um 9.45 Uhr öffneten die Einbrecher gewaltsam die Tür zu den Lagerräumen des Geschäfts in der Fleiner Straße und entwendeten aus dem Inneren drei hochwertige Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn-Horkheim: Versuchter Autodiebstahl - Zeugen geuscht

Diebe versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Pkw in Heilbronn-Horkheim zu entwenden. Gegen 3 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Audi, der vor einem Wohnhaus in der Straße "Mühlpfädle" stand und öffneten vermutlich durch das Überbrücken der Keyless-Go-Funktion den Wagen. Der Bewohner des Hauses bemerkte die beiden Täter und öffnete die Haustüre, woraufhin die Diebe davonrannten. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Mit 140 km/h durch die Stadt - Führerschein beschlagnahmt

Seit der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein 21-Jähriger ohne Fahrerlaubnis, da er mit knapp 140 Stundenkilometern durch Heilbronn gefahren ist. Gegen 0.45 Uhr befuhr der junge Fahrer die Karl-Wüst-Straße und wurde dabei von Polizeibeamten beobachtet, wie er seinen Audi A3 auf bis zu 140 km/h bei erlaubten 50 km/h beschleunigte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden der Führerschein des 21-Jährigen beschlagnahmt.

Heilbronn: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen einen Verkehrsunfall in Heilbronn und fuhr anschließend weiter. Zwischen 16 Uhr und 10 Uhr stand der Fiat 500 am Fahrbahnrand der Elbinger Straße. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Linienbus übersehen

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Heilbronn erlitten drei Personen Verletzungen und es entstand rund 33.000 Euro Sachschaden. Gegen 15.10 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Toyota C-HR die Bundesstraße 39 in Fahrtrichtung Frankenbach. An der Einmündung zur Franz-Reichle-Straße bog er nach links in diese ab und übersah dabei vermutlich den entgegenkommenden Linienbus. Der Busfahrer konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die beiden Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Unfall erlitt der Toyota-Fahrer schwere, seine Beifahrerin leichte und eine Person im Bus ebenfalls leichte Verletzungen. Der Pkw war so stark beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Der Linienbus war nach dem Unfall noch fahrbereit.

Siegelsbach: Unbekannter beschädigt geparkten BMW

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht auf den 2. April einen geparkten BMW in Siegelsbach. Der Täter blieb mit seinem Fahrzeug am 1. April zwischen 18 Uhr und 24 Uhr an dem in der Straße "Grundmühle" geparkten Auto hängen und verursachte so Sachschaden in unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Gundelsheim: Rettungshubschraubereinsatz nach Verkehrsunfall

Mit schweren Verletzungen flog ein Rettungshubschrauber einen 61-jährigen Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall in Gundelsheim ins Krankenhaus. Der Mann befuhr am Montagnachmittag die Kreisstraße 2032 von Gundelsheim kommend in Richtung Tiefenbach/Bachenau. Gegen 14.10 Uhr fuhr er an der Einmündung zur Kreisstraße 2035 geradeaus, durchfuhr eine Böschung, durchbrach einen Weidezaun und kam anschließend in der angrenzenden Wiese zum Liegen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Straße komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wir auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Bad Rappenau: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Mit mehr als 1,7 Promille verursachte ein 57-Jähriger mit seinem Pkw einen Verkehrsunfall bei Bad Rappenau. Am Sonntagmorgen, gegen 6.20 Uhr, befuhr der Mann mit seinem fast neuen Audi Q3 die Kreisstraße 2038 zwischen Zimmerhof in Richtugn Mayerhof. An der Kreuzung zur Ehrenbergstraße driftete er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die dortige Verkehrsinsel, wo er eine Straßenlaterne und ein Straßenschild umfuhr. Während der Verkehrsunfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass der 57-Jährige betrunken war. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Daraufhin ging es für den Mann in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Insgesamt entstanden circa 52.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell