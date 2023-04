Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbrecher unterwegs

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Metelener Straße und Hauptstraße;

Tatzeit: zwischen 12.04.2023, 23.00 Uhr/18.00 Uhr, und 13.04.2023, 07.30 Uhr / 05.45 Uhr;

Bargeld erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Schwimmbad in Schöppingen. Zwischen Mittwoch, 23.00 Uhr, und Donnerstag, 07.30 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Metelener Straße. Im Inneren brachen sie einen Automaten sowie Zwischentüren auf.

In derselben Nacht hatten Unbekannte die Tür zu einer Bäckerei an der Hauptstraße aufgebrochen. Ob sie dort Beute machten, stand bei der Tatortaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell