Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel und Rheinzabern - Geschwindigkeitskontrollen

Kandel und Rheinzabern (ots)

In Kandel auf der Landstraße 549 in Fahrtrichtung Rheinzabern und auf der Landstraße 540 zwischen den Ortschaften Rheinzabern und Jockgrim in Höhe der IGS Rheinzabern, wurden am Montag, dem 09.05.2022, in den dortigen 50-km/h-Bereichen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Das Kontrollergebnis in Kandel waren 28 Beanstandungen wegen überhöhter Geschwindigkeit, fünf Mängelberichte und eine Anzeige wegen Überholen auf der Sperrfläche. Die höchste Geschwindigkeit wurde mit 85 km/h gemessen. In Rheinzabern ergaben sich 33 Beanstandungen wegen überhöhter Geschwindigkeit, ein Handyverstoß und zwei Mängelberichte. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug hier 83 km/h.

