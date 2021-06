Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Wohnungseinbruch - Aufschrei schlägt Einbrecher in die Flucht

Mönchengladbach (ots)

Eine Mönchengladbacherin wurde am Samstag, 5. Juni, gegen 2.45 Uhr, plötzlich von einem Geräusch in ihrer Wohnung an der Vietenheide geweckt. Als sie die Augen öffnete, sah sie, dass eine ihr unbekannte, in schwarz gekleidete Person im geöffneten Fenster stand. Ein lauter Aufschrei ihrerseits schlug den Einbrecher in die Flucht. Nach Aussage fuhr dieser mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung davon. Gestohlen wurde nichts und es entstand kein Sachschaden, da das besagte Fenster zuvor auf Kipp gestanden haben soll. Die Person kann als schlank und dunkel gekleidet beschrieben werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

