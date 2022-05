Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Diebstahl eines Minibaggers

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 15.00 Uhr bis Freitagmorgen, 09.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der Schmedisser Straße im Ortsteil Wilberg einen roten Minibagger der Marke Neuson, Typ 603 im Werte von ca. 10.000 Euro. Der Bagger wurde dort zur Verlegung von Glasfaserkabel verwandt und war über Nacht an der Baustelle abgestellt. Ein ebenfalls abgestellter Transportanhänger blieb am Tatort zurück, so dass die Täter den Bagger mit einem mitgebrachten Anhänger abtransportiert haben dürften. Zeugen, die im Bereich der Baustelle verdächtige Beobachtungen gemacht habe, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell