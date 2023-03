Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zigarettenautomaten Ziel von Automatenknackern: Polizeibeamte nehmen Tatverdächtigen fest

Gleich drei Zigarettenautomaten sind über das Wochenende in Pforzheim offenbar das Ziel von Automatenknackern geworden. Polizeibeamte haben einen Tatverdächtigen festgenommen.

In allen Fällen wurde offensichtlich versucht, die Automaten aufzubrechen. Ob die Täter dabei Beute machten, ist noch unklar.

Die Taten ereigneten sich am Freitag, gegen 23:15 Uhr, in der Auerhahnstraße, im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend in der Höhenstraße sowie am Sonntag, zwischen 20 und 21 Uhr in der Rudolfstraße. Bei letzterem Fall gelang es Einsatzkräften des Polizeireviers Pforzheim-Nord nach einem Zeugenhinweis, einen 17-Jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes vorläufig festzunehmen. Der Jugendliche wurde erkennungsdienstlich behandelt und es erwartet ihn nun eine Strafanzeige. Nach ersten Erkenntnissen dürften die einzelnen Taten jeweils von zwei oder drei Personen verübt worden sein, die zumindest bei der Tat in der Auerhahnstraße schwarz gekleidet gewesen sein sollen. Die Ermittlungen zu den noch unbekannten weiteren Tatverdächtigen sowie zur Frage, ob es sich bei allen drei Fällen um dieselben Täter handelt, dauern an.

Das Haus des Jugendrechts bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

