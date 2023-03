Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Unfall unter Alkoholeinfluss: Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden

Baiersbronn (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Freitagabend mit mehreren Beteiligten, haben vier Personen leichte Verletzungen davongetragen. Der Gesamtsachschaden wird mit über 50.000 Euro beziffert.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 47-Jähriger, gegen 18:30 Uhr, mit seinem Audi A4 die Ruhesteinstraße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Mitteltal. Um in ein Anwesen abzubiegen musste er verkehrsbedingt anhalten und warten. Diese Situation erkannten die beiden Fahrer eines Dacias und eines Audis Q5 noch rechtzeitig, während ein 66-jähriger mit seinem BMW die Situation offenbar zu spät wahrnahm und auf den Audi Q5 auffuhr. Durch den heftigen Aufprall wurde letztgenannter auf den Dacia geschoben und dieser wiederum auf den wartenden Audi A4. Ein Atemalkoholvortest ergab beim Fahrer des BMW einen Wert von rund 0,8 Promille. Er musste vorläufig seinen Führerschein abgeben und sich in einem Strafverfahren verantworten.

Beim Unfall wurden der Fahrer des BMW, der 51-jährige Fahrer des Audis Q5, der 38-jährige Fahrer des Dacias und seine 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Bis auf den Audi A4 mussten alle beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war eine Nassreinigung notwendig.

Sabine Maag, Pressestelle

