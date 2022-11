POL-WAF: Beckum. Fußgänger angegriffen

Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben, die am Donnerstag, 17.11.2022, um 21.32 Uhr die Q1-Tankstelle an der Warendorfer Straße in Beelen ausgeraubt haben. Zwei Unbekannte bedrohten eine 24-jährige Angestellte mit einer Pistole und erbeuteten Bargeld und diverse Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Einer von ihnen in ...

