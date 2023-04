Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Taschendieb in Bekleidungsgeschäft

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Molkereihof;

Tatzeit: 13.04.2023, zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr;

Erst als sie Zuhause ankam, bemerkte eine Bocholterin, dass ein Taschendieb ihre Geldbörse entwendet hatte. Der Reißverschluss ihrer Handtasche war da geöffnet. Zu der Tat kam es mutmaßlich am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Straße Molkereihof in Rhede. Nach dem Bezahlen hatte die Kundin das Portemonnaie in ihrer Handtasche verstaut und den Reißverschluss geschlossen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell