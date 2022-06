POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt in Stadland +++ Eine Person schwer, zwei leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 22.06.2022, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Bremer mit seinem Rennrad die Hafenstraße in Lemwerder. Als er nach links in Richtung des Ochtumsperrwekrs abbog, missachtete er das Rechtsfahrgebot und prallte in der Folge mit einem Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Weyhe zusammen, der aus Richtung des Ochtumsperrwerks in Richtung ...

mehr