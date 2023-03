BPOLD FRA: Mietwagen im Wert von 140.000 Euro teilweise ins Ausland geschafft - 38-Jähriger am Flughafen Frankfurt verhaftet

Frankfurt/Main (ots) - Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt vollstreckte am zurückliegenden Wochenende erneut mehrere Haftbefehle. Am 10. März verhafteten Bundespolizisten eine 57-jährige Deutsche. Die polizeibekannte Frau hielt sich ohne Reiseabsichten am Flughafen auf, als eine Streife sie im Terminal 1 ...

mehr