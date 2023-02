POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Hermeskeil (ots) - Im Zeitraum 19.02.2023, 22:00 Uhr bis 20.02.2023, 07:00 Uhr begab sich eine bislang unbekannte Person zu einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Gusenburg und beschädigte dort die Jalousie eines Fensters an der Hausfassade. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise zur Tat erbittet die Polizei in Hermeskeil. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier PI Hermeskeil ...

