Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Dritter Tag in Folge: Erneut leistet alkoholisierter, aggressiver Passagier Widerstand gegen Bundespolizisten

Frankfurt/Main (ots)

Nachdem bereits am 8. und 9. März zwei unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss stehende Männer Widerstand gegen Bundespolizisten geleistet und diese tätlich angegriffen hatten, hat am 10. März ein 39-Jähriger diese unschöne Serie fortgesetzt. Auch er war - wie die beiden Beschuldigten an den Vortagen - durch den Flugkapitän vom Flug ausgeschlossen worden und musste von den Beamten aus dem Flugzeug geholt werden. Zuvor hatte der US-Amerikaner die Crew des Fluges nach Denver / USA bedroht und beleidigt. Auch gegenüber den alarmierten Bundespolizisten zeigte sich der Mann, bei dem später ein Atemalkoholwert von 1,98 Promille festgestellt wurde, weiterhin aggressiv und musste mit Handschellen gefesselt werden. Er wurde aus dem Flugzeug gebracht und zur Dienststelle mitgenommen. Dort leistete er erneut Widerstand und griff die Beamten mit Fußtritten und Kopfstößen an. Dabei zog er sich selbst eine Platzwunde am Kopf zu, die durch einen Arzt versorgt werden musste. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des tätlichen Angriffs sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein. Nachdem der Atemalkoholwert des Beschuldigten auf 0,8 Promille gesunken war, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

